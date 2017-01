பொழுதுபோக்குக்காகவே அதிமுக எம்.எல்.ஏ.க்கள் கூட்டத்தை நடத்தி முடித்த சசிகலா!

தமக்கு பொழுதுபோகத்தான் அதிமுக எம்.எல்.ஏ.க்கள் கூட்டத்தை சசிகலா நடத்தினார் என்பதை நேற்றைய கூட்டம் நிரூபித்துள்ளது.

English summary

On Friday, Sasikala first met the party’s MLAs at the AIADMK headquarters. Sources said some MLAs beseeched her to take over as the Chief Minister. She is said to have responded with a smile.