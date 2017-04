இன்று மாலை 3 மணிக்கு அதிமுக எம்.எம்.ஏ.,க்கள், மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டத்திற்கு தினகரன் அழைப்பு

அதிமுக எம்எல்ஏ, மாவட்டச் செயலாளர்கள் கூட்டத்திற்கு அழைப்பு விடுத்துள்ளார் டிடிவி தினகரன்.

English summary

ADMK duputy general secretary dinakaran will be meeting with party MLAs and MPs on today