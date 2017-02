உள்ளூர் மக்களிடம் அத்துமீறும் மன்னார்குடி அடியாட்கள்.. கூவத்தூர் மக்கள் கொந்தளிப்பு!

கூவத்தூரில் உள்ள ஒரு ரிசார்ட்டில் சிறை வைக்கப்பட்டுள்ள அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் மன்னார்குடி கோஷ்டிக்கு கடும் எதிர்ப்பை தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

ADMK MLA, who kept in Kovathur resort opposed Sasikala and her Mannargudi team.