யாராவது கலகக் குரல் எழுப்பட்டும்...அப்புறம் இருக்கு வேடிக்கை.. காத்திருக்கும் அதிமுக எம்எல்ஏக்கள்

சசிகலா மீது அதிமுக எம்.எல்.ஏ.க்கள் பலரும் அதிருப்தியில் உள்ளனராம். ஆனால் யார் தலைமையில் சசிகலாவுக்கு எதிராக அணிதிரள்வது என்பதில்தான் அவர்கள் தயங்குகிறார்களாம்.

Story first published: Monday, January 9, 2017, 8:45 [IST]

English summary

Sources said that Section of ADMK Mlas planning to revolt against Sasikala who capture ADMK party.