ஸ்டார் ஹோட்டலில் கடும் கண்காணிப்பில் அதிமுக எம்எல்ஏக்கள்... 3 நாளைக்கு டூர்

அதிமுக எம்.எல்.ஏக்கள் கூட்டம் முடிந்த உடன் எம்.எல்.ஏக்கள் அனைவரும் பத்திரமாக சொகுசு பேருந்து மூலம் ரெயின்ட்ரீ நட்சத்திர ஹோட்டலுக்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்டனர். அங்கிருந்து 3 நாட்களுக்கு பாதுகாப்பாக பேரு

Story first published: Wednesday, February 8, 2017, 16:18 [IST]

AIADMK in Tamil Nadu is resorting to hotel politics. MLAs were shifted to nearby hotels. The move is a clear attempt by the party to ensure that no legislator switches loyalty and joins O Panneerselvam's camp.Stuffed into three buses, legislators were taken to different hotels in the city soon after the meeting.