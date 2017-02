அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் எடப்பாடி பழனிச்சாமிக்கு எதிராக வாக்களிக்க வேண்டும்- ஓபிஎஸ்

அதிமுக எம்.எல்.ஏ.க்கள் எடப்பாடி பழனிச்சாமிக்கு எதிராக வாக்களிக்க வேண்டும் என ஓ.பன்னீர்செல்வம் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.

English summary

Former chief minister O.Paneerselvam says that ADMK MLAs Should not vote for Edappadi Palanisamy.