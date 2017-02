அதிமுகவின் நலன் கருதி எம்.எல்.ஏக்கள் முடிவெடுக்க வேண்டும்: முதல்வர் ஓபிஎஸ் வேண்டுகோள்

அதிமுகவின் நலன் கருதி எம்.எல்.ஏக்கள் முடிவெடுக்க வேண்டும் என முதல்வர் ஓ. பன்னீர்செல்வம் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.

Story first published: Tuesday, February 14, 2017, 12:39 [IST]

English summary

TamilNadu Chief Minister O Panneerselvam said that ADMK MLAs should take prudent decision and act unitedly in prevailing situation.