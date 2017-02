கூவத்தூரில் இருந்து அமைச்சர்கள் கார்கள் மூலம் சென்னை கொண்டுவரப்படும் எம்.எல்.ஏக்கள்

10 நாட்களாக கூவத்தூர் ரிசார்ட்டில் தங்க வைக்கப்பட்டிருந்த அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் சட்டசபைக் கூட்டத்தில் பங்கேற் அங்கிருந்து கிளம்பினர்.

Story first published: Saturday, February 18, 2017, 8:23 [IST]

English summary

ADMK MLAs, who stay in koovathur resort, start from Koovathur to assembly.