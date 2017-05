மாறி மாறி கூட்ட சொல்றாங்களே... 100 நாள் நீடிப்போமா? - குழம்பும் ஈபிஎஸ்

ஒரு பக்கம் சட்டசபை, மறுபக்கம் அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் கூட்டம் என மாறி மாறி கூட்ட சொல்வதால் எடப்பாடி பழனிச்சாமி குழப்பத்தில் இருக்கிறாராம்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

8 MLAs including Senthil Balaji and Thopu Venkatasalam were urges TamilNadu Chief Minister Edapadi Palanisamy to conduct AIADMK MLAs meeting at party headquarters.