சொந்த ஊருக்கு போன முதல்வருக்கு வரவேற்பு கொண்டாட்டம் அமோகம்

சொந்த ஊருக்கு முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி நேற்று இரவு சென்றார். அங்கு அவருக்கு உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது.

English summary

Edapadi Palanisamy went to his own district for first time after became CM. ADMK MLAs and cadres welcomed him.