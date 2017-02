பாரிலேயே பழியாக கிடந்தனர்... ரிசார்ட்டை நாசம் செய்து விட்டார்கள் - எம்எல்ஏக்கள் மீது புகார்

கூவத்தூர் ரிசார்ட்டில் சசிகலாவினால் சிறை வைக்கப்பட்ட எம்எல்ஏக்கள் பலர் மதுவே கதியென்று கிடந்ததாக உரிமையாளர்கள் கூறியுள்ளனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Sunday, February 19, 2017, 12:28 [IST]

English summary

Golden Bay resort owners have said that ADMK MLAs who were lodged there were spending most of their time in the bar.