ஆட்டோவுக்கு போலீஸ் தீ வைத்தது, குடத்தை உடைத்ததற்கு நமது எம்ஜிஆர் கண்டுபிடித்த அடடே காரணம்!

சென்னையில் போலீசார் கட்டவிழ்த்துவிடப்பட்ட வன்முறையை நியாயப்படுத்தியுள்ளது அதிமுகவின் அதிகாரப்பூர்வ ஏடான நமது எம்ஜிஆர். போலீசார் வேடமிட்ட நபர்தான் ஆட்டோவுக்கு தீ வைத்ததாகவும் நமது எம்ஜிஆர் ஏடு தெரிவித்

English summary

ADMK official mouthpiece Dr Namathu MGR daily justified the Chennai Police attack during Jallikattu uprising.