கூவத்தூர் ரிசார்ட் லீலைகள் விரைவில் ரிலீஸ்! அதிமுக எம்பி சுந்தரம் பொளேர்- எம்.எல்.ஏக்கள் பீதி!!

கூவத்தூர் ரிசார்ட்டில் அதிமுக எம்.எல்.ஏக்கள் அடித்த கூத்துகளை ஆதாரங்களுடன் வெளியிட போவதாக அதிமுக எம்பி சுந்தரம் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

ADMK MP Sundaram said that he will release the ADMK MLA's Kuvathur Resort videos very soon.