பிரிந்து கிடக்கும் அதிமுக எம்.பிக்கள்... வில்லத்தனமாக யோசிக்கும் பாஜக!

பிரிந்து கிடக்கும் அதிமுக எம்.பிக்களை வைத்து விளையாட்டு காட்ட பாஜக வில்லத்தனமாக யோசிப்பதாக கூறப்படுகிறது.

English summary

When CM Edappadi Palanisamy visited Delhi recently, only 19 MPs recieved him at the Airport. BJP is planning to use this situation and may plan for a game with the party.