அதிமுக அழிந்து விட்டது என கூறுவதா.. பொன்னாருக்கு அமைச்சர் திண்டுக்கல் சீனிவாசன் கண்டனம்

மதுரையில் பேசிய மத்திய இணை அமைச்சர், அதிமுக அழிந்துவிட்டது என கூறுவது தவறு என அமைச்சர் திண்டுக்கல் சீனிவாசன் கூறியுள்லார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Some people doing cunning work in admk for their selfishness. It is not fair for State minister Pon.Radha krishnan to say Admk was vanished. Admk will stand for ever, even after seeing all cunningness, said minister Dindugal Srinivasan