தினகரன் எக்ஸிட்... அக்கப்போர்களை நிறுத்திய ஓ.பிஎஸ், அதிமுக டுவிட்டர் பக்கங்கள்

டிடிவி தினகரன் கட்சியில் இருந்து வெளியேறியதற்கு பின்னர் அதிமுக மற்றும் ஓ.பன்னீர்செல்வத்தின் அதிகாரப்பூர்வ டுவிட்டர் பக்கங்கள் அக்கப்போர்களை நிறுத்தியுள்ளன.

English summary

After dinakaran exit from party of admk and o. pannerselvam stops their tweet rivalries,