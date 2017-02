ஜெ. சமாதியில் சசிகலா 3 முறை ஓங்கி அடித்து ஏற்ற சபதம் என்ன தெரியுமா?

சிறைக்கு செல்லும் முன்பாக ஜெயலலிதா நினைவிடத்தில் அஞ்சலி செலுத்திய சசிகலா ஜெயலலிதாவின் சமாதியின் மேல் ஓங்கி 3 முறை அடித்து சபதம் ஏற்றார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Before going to prison Sasikala was banging at Jayalalitha's memorial and took a vow. ADMK official twitter page explains what vow she was taking in Jayalalithas memorial