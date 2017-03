சசிகலா, தினகரனின் ஆட்டங்களை முடிவுக்கு கொண்டு வரும் அதிமுக கட்சி விதிகள்

அதிமுகவின் கட்சி விதிகளின் சசிகலா பொதுச்செயலராக நீடிக்கவும் முடியாது; தினகரன் வசம் அதிமுக போகவும் முடியாது என்பதே ஓபிஎஸ் அணியின் வாதம்.

English summary

ADMK Party bylaws do not allow Sasiakala was 'appointed' as General Secretary. According to the ADMK bylaws its General Secretary will be elect by the all party primary members only.