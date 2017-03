பிரிட்ஜோ சகோதரரின் கல்வி செலவை அதிமுக ஏற்கும்.. சசிகலா தரப்புக்கு ஷாக் கொடுத்த ஓபிஎஸ்

பிரிட்ஜோ சகோதரரின் கல்வி செலவை அதிமுக ஏற்கும் என முன்னாள் முதல்வர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Former Chief minister O.Paneerselvam says that ADMK Party will take care of the expense of Pritjo's brother education.