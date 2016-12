அம்மா சோபாவில் சசிகலா அமருவதா?- கொந்தளிக்கும் கொங்கு மண்டல அதிமுக தொண்டர்கள்

அம்மாவை வச்சு பார்த்த இடத்தில யாரோ ஒருத்தரை வச்சு பார்க்க மனசு ஒப்பலைங்க... இனி நான் அரசியல்ல இருக்க மாட்டேன் என்பதுதான் பல அதிமுக பெண் தொண்டர்களின் குமுறலாக இருக்கிறது.

Story first published: Tuesday, December 20, 2016, 17:07 [IST]

English summary

Amma is irreplaceable says an AIADMK women wing worker from Kongu region. V K Sasikala moves to take control of the AIADMK, appearing to have overcome an early challenge from within and lining up leaders to back her for the post of general secretary.