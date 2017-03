அப்பல்லோ மீது பழியைப் போட்டுத் தப்பிக்கப் பார்க்கும் அதிமுக

ஜெயலலிதா மரணம் பற்றி பி எச் பாண்டியன் எழுப்பிய கேள்விக்கு அப்பல்லோ மீது போட்டு அதிமுக தப்பிக்கப் பார்க்கிறது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

It seems that ADMK is trying to pass the buck to Apollo hospitals in Jayalalitha death issue.