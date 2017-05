அது அவங்க கையில்தான் உள்ளது, எங்க கிட்ட ஏதுமில்லை.. தமிழிசை

அதிமுக ஆட்சி 5 ஆண்டுகளையும் நிறைவு செய்வது ஆட்சியாளர்களின் கையில்தான் உள்ளது என்று பாஜக மாநில தலைவர் தமிழிசை சௌந்தரராஜன் தெரிவித்தார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Tamilisai Soundarrajan says that ADMK 's remaining 4 years tenure will be completed is in their hands only.There is no plan for BJP to conduct election in TN.