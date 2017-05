இபிஎஸ் அணியுடன் எப்போது பேச்சுவார்த்தை...ஓ.பிஎஸ் அவசர ஆலோசனை

அதிமுக எடப்பாடி கோஷ்டியுடன் இணைப்பு பேச்சுவார்த்தை குறித்து ஓ.பன்னீர்செல்வம் நிர்வாகிகளுடன் ஆலோசனை நடத்தி வருகிறார்.

English summary

ADMK puratchi thalaivi amma team headed by o.Pannerselvam holds ameeting with his partymen for further action for admk merger talks