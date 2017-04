ரூ89 கோடி ஆவண விவகாரம்.... எல்லாமே பித்தலாட்டமாம்... சாடுகிறது நமது எம்ஜிஆர்

விஜயபாஸ்கர் வீட்டு வருமான வரித்துறை சோதனையில் ரூ89 கோடி பணப்பட்டுவாடா ஆவணம் சிக்கியது என்பது பித்தலாட்டம் என சாடியுள்ளது அதிமுகவின் டாக்டர் நமது எம்ஜிஆர் நாளேடு.

English summary

ADMK's official daily Dr Namathu MGR slammed that the cancel of RK Nagar Bypoll by the Election Commission.