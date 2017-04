சசி, தினகரனுக்கு பக்கபலமாக இருப்போம்.. ஓ.பி.எஸ் கோஷ்டியை சீண்டி நமது எம்ஜிஆர் செய்தி!

தீயசக்திகளின் சூழ்ச்சிகளை முறியடித்து சசிகலா, தினகரனுக்கு பக்கபலமாக நிற்போம் என்று அதிமுக நாளேடான நமது எம்ஜிஆர் கருத்து வெளியிட்டுள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

ADMK's daily paper namadhu MGR hints support of sasikala and dinakaran in party