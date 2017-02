ஜெயலலிதா மட்டுமே பொதுச்செயலாளர்... டிடிவி தினகரனை ஏற்கவே மாட்டோம்- ஓபிஎஸ்

ஜெயலலிதாவைத் தவிர அதிமுக பொதுச்செயலாளராக அந்த இருக்கையில் அமர யாருக்கும் தகுதியில்லை என்று ஒ.பன்னீர் செல்வம் கூறியுள்ளார்.

Story first published: Friday, February 24, 2017, 14:50 [IST]

English summary

O.Panneerselvam said that press persons at R.K. Nagar, We are not accecpting TTV Dinakaran, he is not admk member, Jayalalitha is the one and only ADMK General secretary he added.