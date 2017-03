தமிழக பட்ஜெட்டின்போது எடப்பாடிக்கு ஆப்பு.. என்ன சொல்ல வருகிறார் மாஃபா?

தமிழக பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்படும்போது முதல்வர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி தலைமையிலான ஆட்சிக்கு சிக்கல் ஏற்படும் என்று முன்னாள் அமைச்சர் மாஃபா பாண்டியராஜன் தெரிவித்தார்.

English summary

Will Edappadi Palanisamy's regime be derailed before Tamil Nadu budget? This is the question everyonbe is asking in the state nowadays.