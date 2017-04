தினகரன் இன்று புனிதர்.. நாளை மாபெரும் மக்கள் தலைவர்..துடைச்சுக்குவேன் புகழ் சம்பத் வக்காலத்து

டிடிவி தினகரனின் கைது பாஜகவின் திட்டமிட்ட சதி என்று அதிமுகவின் நட்சத்திர பேச்சாளர் நாஞ்சில் சம்பத் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

ADMk star speaker Nanjil sampath saying that TTV Dinakaran will face the arrest legally and politically