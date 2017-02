அதிமுகவின் பொருளாளர் பதவி... ஓபிஎஸ்ஐயும் விடாது துரத்திய சென்டிமெண்ட்

அதிமுகவில் பொருளாளர் பதவி வகிப்பவர்களின் அரசியல் வாழ்க்கை அஸ்தமனமாகிப் போகும் என்ற சென்டிமெண்ட் ஓ.பன்னீர் செல்வத்தை விடாது துரத்தி வருகிறது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

ADMK's treasurer post has seome sentiments and controversies. O.Panneerselvam affect the treasurer post sentiments.