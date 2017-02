கட்சி ஆரம்பிக்காமல் இரட்டை இலை சின்னத்தை மீட்பேன் என்கிறார் தீபா... எப்படி?

இரட்டை இலை சின்னத்தை மீட்பதே தனது குறிக்கோள் என்று ஜெயலலிதாவின் அண்ணன் மகள் தீபா கூறியுள்ளார். அவர் வெறும் பேரவை மட்டுமே தொடங்கியுள்ள நிலையில் இவ்வாறு கூறியுள்ளார்.

English summary

Jayalalithaa niece Deepa is waving the 'two leaves' symbol to them. She expressed confidence that the AIADMK cadre would support her.