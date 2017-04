பரோட்டா சூரி காமெடிபோல மீண்டும் முதலில் இருந்து கோடு போடும் அதிமுகவின் இரு அணிகள்

அதிமுகவின் வெற்றிச் சின்னமான இரட்டை இலையை பெறுவதற்காக அதிமுகவின் இரு அணிகளும் ஆவணங்களை தயாரிக்கும் பணியில் தீவிரமாக ஈடுபட்டுள்ளனர்.

English summary

Sasikala and OPS team are preparing documents to get back the freezed twin leaves symbol.