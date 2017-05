அதிமுகவின் இரு அணிகளும் சரியான நேரத்தில் இணையுமாம்.. சொல்கிறார் அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜூ

அ.தி.மு.க.வின் இரு அணிகளும் சரியான சூழ்நிலை வரும் போது இணையும் என்று அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜூ கூறினார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Admk's two teams merge will be soon, says minister Kadambur Raju