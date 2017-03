சசி அணிக்கே இரட்டை இலை கிடைக்கும் வாய்ப்பாம் - பொர்க்கி புகழ் சு.சுவாமி

ஜெயலலிதாவின் மறைவுக்குப் பிறகு அதிமுக, சசிகலா அணி மற்றும் பன்னீர் அணி என இரண்டு அணிகளாக பிரிந்துள்ளது. இந்நிலையில், சசிகலா அணிக்கே இரட்டை இலை கிடைக்கும் வாய்ப்பு அதிகம் உள்ளது என பாஜக மூத்த தலைவர் சுப

English summary

Admk sasikala team will get the symbol irattai ilai and Ramar temple will be constructed soon in uttarpradesh, said 'Porkis' fame Bjp leader Subramaniyan swamy.