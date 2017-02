அனைத்து மாவட்ட செயலாளர்களும் நாளை சென்னை வர சசிகலா தரப்பு அதிமுக அவசர உத்தரவு

அனைத்து மாவட்ட செயலாளர்களும் நாளை சென்னைக்கு வர வேண்டும் அதிமுகவின் சசிகலா அணி உத்தரவிட்டுள்ளது.

English summary

ADMK Sasikala team calls All District Secretaries to come Chennai tomorrow. some main decisions are taken at the meeting it seems.