அதிமுகவுக்கு தொடர்பே இல்லாத திவாகரன் கட்சியை கட்டி காப்பது போல் பேசுவதா? கேபி முனுசாமி போர்க்கொடி!

அதிமுகவை கட்டி காப்பது போல உரிமை கோரி திவாகரன் பேசியதற்கு கடும் எதிர்ப்பு எழுந்துள்ளது. திவாகரன் பேச்சு கொதிப்படைய வைத்திருக்கிறது என முன்னாள் அமைச்சர் கேபி முனுசாமி கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

ADMK Senior Leader KP Munusamy has condemend the party General Secretary Sasikala's brother Divakaran speech on party.