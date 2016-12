பொதுச்செயலர் பதவியை உடனே ஏற்க வேண்டாம்... சசிகலாவுக்கு சீனியர்கள் திடீர் அட்வைஸ்

சென்னையில் அதிமுக பொதுக்குழு நாளை கூடுகிறது. இந்த நிலையில் பொதுச்செயலர் பதவியை உடனே ஏற்க வேண்டாம் என சசிகலாவுக்கு அதிமுக மூத்த தலைவர்கள் ஆலோசனை கூறியுள்ளனராம்.

Story first published: Wednesday, December 28, 2016, 11:55 [IST]

English summary

ADMK Senior leaders advised to Sasikala wait for sometime to take over the Party's General Secretary post.