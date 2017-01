அதிமுகவுக்கு உரிமை கோரும் திவாகரன் பேச்சு- மூத்த தலைவர்கள் பயங்கர ஷாக்!

அதிமுகவுக்கு உரிமை கோரும் வகையில் திவாகரன் பேசியிருப்பது அக்கட்சி மூத்த தலைவர்களை அதிர்ச்சி அடைய வைத்துள்ளது.

English summary

ADMK senior leaders very upset over Sasikala's brother Divakaran speech who claim to the party.