தினகரனுக்கு எதிராக தீபக் கருத்தால் வியப்பு: வைகைச் செல்வன்

டிடிவி தினகரனுக்கு எதிரான தீபக்கின் போர்க் கொடி வியப்பைத் தருவதாக அதிமுகவின் வைகைச் செல்வன் கருத்து தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

ADMK Spokesperson Vaigai Selvam has condemned the Jayalalaithaa's nephew Deepaks comments against TTV Dinakaran.