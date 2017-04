சசிகலா, தினகரனை யாராலும் கட்சியை விட்டு நீக்க முடியாது - சொல்வது அதிமுக பேச்சாளர் ஆவடி குமார்

அதிமுகவைவிட்டு சசிகலாவை நீக்கும் அதிகாரம் பொதுக்குழுவிற்கு மட்டுமே உள்ளதாக அந்தக் கட்சியின் பேச்சாளர் ஆவடி குமார் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

ADMK spokesperson avadi kumar told that election comission only having the end point for AIADMK's future