எம்ஜிஆருக்கு சின்னம்மா இருந்ததை பண்ருட்டியார் இப்பதான் சொல்றாரு- பேச்சாளர் ஜெயவேல் பொளேர்

அதிமுக பேச்சாளர் சிதம்பரம் ஜெயவேல் கட்சியில் இருந்து வெளியேறிவிட்டார். சசிகலாவுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து அவர் விலகியுள்ளார்.

English summary

ADMK star speaker Jeyavel quit from the party against Sasikala.