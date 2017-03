நமது எம்ஜிஆர், ஜெயா டிவி இணையதளங்களையும் முடக்கி அதிரவைத்த லிஜியன் ஹேக்கர்ஸ்

அதிமுக நாளிதழான நமது எம்ஜிஆர், அதிமுகவின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம் மற்றும் ஜெயா டிவி ஆகியவற்றின் இணைதளங்களும் கடந்த ஆண்டுகளில் முடக்கப்பட்டுள்ளன.

ADMK support Namadhu mgr, ADMK official website and and ADMK support TV channel were hacked in 2013 and 2015.