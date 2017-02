யாரு துரோகி.. சசிகலாவுக்கு டிவீட்டரில் ஓ.பி.எஸ். கொடுத்த "நச்" அடி!

அதிமுகவின் அதிகாரப்பூர்வ டிவிட்டர் கணக்கில் ஓபிஎஸ் போட்டோவை போட்டு துரோகி என எழுதப்பட்டிருப்பதற்கு முதல்வர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் பதிலடி கொடுத்துள்ளார்.

Story first published: Thursday, February 9, 2017, 9:49 [IST]

In ADMK twitter page They post OPS photo and twitted treachery. For this CM OPS replied people will decide who are all treacheries.