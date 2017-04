இரட்டை இலை பெற லஞ்சம் .... சசி அணிக்கு சிக்கல் அதிகரிப்பு - தேர்தல் ஆணையத்தின் நடவடிக்கை என்ன?

இரட்டை இலை சின்னம், சசிகலா பொதுச்செயலாளர் பதவி தொடர்பான விசாரணை இன்று தேர்தல் ஆணையத்தில் நடைபெற உள்ள நிலையில் சின்னம் பெற ரூ. 60 கோடி லஞ்சம் தர டிடிவி தினகரன் பேரம் பேசியுள்ளது .

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Monday, April 17, 2017, 9:40 [IST]

English summary

In the ongoing tug of war between the two factions of the AIADMK on securing the two leaves symbol of the party, the full bench of the Election Commission will hear the arguments of the factions headed by VK Sasikala and O Panneerselvam on today at 10am and pass orders ahead of the high voltage bypoll to RK Nagar Assembly constituency.