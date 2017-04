இரட்டை இலைக்கு லஞ்சம் - மன்னார்குடி மாஜி பொதுப்பணித்துறை அதிகாரியிடம் போலீஸ் கிடுக்குப்பிடி விசாரணை

இரட்டை இலை சின்னத்தைப் பெற தேர்தல் ஆணையத்திற்கு லஞ்சம் கொடுக்க முயன்ற வழக்கில் முக்கிய திருப்பமாக மன்னார்குடியைச் சேர்ந்த ஓய்வு பெற்ற பொதுப்பணித்துறை அதிகாரி மோகனிடம் போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்ற

Story first published: Friday, April 28, 2017, 12:48 [IST]

English summary

Delhi Police searching Mannarkudi PWD worker house at adampakkam In connection with the case of an alleged attempt to bribe Election Commission officials for retaining the two leaves symbol of the AIADMK and the related money trail.