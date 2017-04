அதிமுக இணைப்பில் திடீர் முட்டுக்கட்டை.. சசிகலா குரூப் வெற்றிவேல் போர்க்கொடி

அதிமுக அணிகள் இணைப்பு குறித்து சசிகலா அணி எம்எல்ஏ வெற்றிவேல் கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Vetrivel MLA from Sasikala team says they are not in a need to held talks because they 122 MLA's support. He also condemned O.Panneer selvam's comments over Sasikala.