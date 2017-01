அதிமுகவினரின் சின்னம்மா சசிகலா 10 நாளில் தமிழக முதல்வராகிறார்.. சொல்வது சு.சுவாமி

சசிகலா முதல்வராவது உறுதி என கூறுகிறார் சுப்பிரமணியன் சுவாமி. அதிமுகவில் சசிகலாவுக்கு தடை ஏதும் இல்லை எனவும் சுப்பிரமணியன் சுவாமி சுட்டிக்காட்டியுள்ளார்.

English summary

BJP Rajya Sabha MP Subramanian Swamy told that it not very far away when AIADMK will announce Sasikala as their chief minister.