5 வருஷம் இல்ல... 50 வருஷம் இல்ல 100 வருஷம் அதிமுகதான் தமிழகத்தை ஆளும்.... சொல்வது செங்கோட்டையன்

100 ஆண்டுகள் ஆனாலும் தமிழகத்தில் அதிமுக ஆட்சிதான் நடைபெறும் என்று பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் செங்கோட்டையன் கூறியுள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Monday, May 15, 2017, 8:38 [IST]

English summary

Minister K A Sengottayan has said that the ADMK will rule the state for next 100 years.