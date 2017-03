ஓபிஎஸ் ஒரு ஜீரோ.. பச்சை பொய்யர்.. திமுக நூலில் ஆடும் போலி புனிதர்… டிடிவி தினகரன் பொழிந்த வசை மழை

அதிமுக தலைமை அலுவலகம் வந்த டிடிவி தினகரன் முன்னாள் முதல்வர் ஓ. பன்னீர் செல்வத்தை வசைமாரி பொழிந்தார். மேலும் தங்களுக்கு ஒரே எதிரி திமுகதான் என்றும் அவர் கூறினார்.

English summary

ADMK will win in R.K. Nagar constituency by-election said TTV Dinakaran in part’s head office.