ஜெ. மறைந்து 1 மாதம் ஓடியது.. கண்ணீரில் தொண்டர்கள்.. அமைச்சர்கள், எம்.எல்.ஏக்கள் வேலைகளில் பிசி

மறைந்த முதல்வர் ஜெயலலிதாவை அவரது தொண்டர்கள் மறக்கவில்லை. கண்ணீருடன் அவரது நினைவிடத்திற்கு சென்று அஞ்சலி செலுத்தி வருகின்றனர். அவரால் பயனடைய பலரும் அவரை மறந்து விட்டதாகவே தெரிகிறது.

English summary

One month is over after the demise of former Chief Minister Jayalalitha and ADMK, its leaders and ministers are busy in their works. But cadres are still crying for their beloved 'Amma'.