உப்பு போட்டுச் சாப்பிடலை, வெட்கமா இல்லை, உரைக்கலை.. அதிமுக பெண் தொண்டரின் ஆவேசம்!

சென்னையில் சசிகலாவுக்கு எதிராக அதிமுகவினர் நடத்திய போராட்டத்தின்போது அதிமுக பெண் தொண்டர் ஒருவர் ஆவேசமாக பேசியதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Thursday, December 29, 2016, 14:26 [IST]

English summary

Number of ADMK women cadres agitated against Sasikala after her appointment of new General secretary of the party in Vellore.